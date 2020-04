Concurso Prefeitura de Altamira PA 2020: Provas suspensas devido ao Coronavírus

No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Altamira retifica editais (nº 01, 02 e 03/2020) de concurso público para preenchimento de 1.855 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o mês de agosto, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 01/2020 (756 vagas): Professores de: Educação do Campo – História (06); Educação do Campo – Matemática (08); Pedagogos (346); Atendimento Educacional Especializado – AEE (24); Ciências Físicas e Biológicas (14); Educação do Campo – Ciências (04); Educação do Campo – Língua Portuguesa (06); Língua Inglesa (17); Língua Portuguesa (40); Matemática (39); Magistério área Extrativista (06); Magistério Indígena (33); Intérprete de LIBRAS Educacional (08); Auxiliar de Sala Regular (28); Ciências Físicas e Biológicas (01); Educação Física (35); Libras – Instrutor de Libras (05); Educação do Campo – Geografia (07); Ensino das Artes (30); Ensino Religioso (09); Geografia (39); História (18); e Informática (33).

EDITAL nº 02/2020 (109 vagas): Farmacêutico: Bioquímico (7), Citopatologista (1); Fisioterapeuta (4); Fonoaudiólogo (1); Psiquiatra (1); Radiologia e Diagnóstico por Imagem (1); Nutricionista (1); Terapeuta Ocupacional (1); Cirurgião Dentista: Bucomaxilofacial (1), Periodontista (1); Enfermeiro(39); Enfermeiro Obstétrico (5); Ginecologia e Obstetrícia (4); Cirurgião Geral (4); Clínico Geral (4); Pediatra (4); Médico nas especialidades de: Anestesista (4); e Cirurgião Dentista (13).

EDITAL nº 03/2020 (994 vagas): Cozinheira (49); Lanterneiro (2); Lubrificador – Lavador (1); Manipulador de Alimentos (38); Mecânico de Veículo Leve (4); Manutenção de Edificações (9), Mecânico (4), Obras (18), Usina de Asfalto (9), Técnico Agropecuário (1); Borracheiro (1); Coveiro (5); Mecânico de Veículo Pesado (3); Guarda Municipal (20); Intérprete de Libras; Operador Máquinas Leves (9); Operador Máquinas Pesadas (5); Operador de Usina de Asfalto (1); Orientador Educacional (45); Recepcionista (22); Sociólogo; Turismólogo e Zootecnista (Cr); Mestre de Obras (2); Monitor de Transporte Escolar (4); Motorista de Ônibus; Motorista Categoria AB (13); Motorista Categoria D (31); Office-Boy (1); Pedreiro (3); Telefonista (1); Agente Administrativo (180); Agentes de: Fiscalização Meio Ambiente (8), Fiscalização Obras (4), Fiscalização Fazendária (6), Fiscalização Vigilância Sanitária (9), Trânsito (20), Técnico em Edificações (1), Técnico em Informática (4), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Saneamento (5); Almoxarife (13); Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico em Enfermagem (171); Topógrafo; Analista de Sistema; Arquiteto (3); Assistente Social (12); Bibliotecário (2); Biólogo (2); Biomédico (3); Apontador de Obras (1); Cadista (3); Bombeiro Hidráulico (1); Carpinteiro (2); Cobrador de Ônibus; Condutor Veículo de Urgência (4); Cuidador Educacional de Creche (45); Digitador – Bolsa Família (6); Educador Social (4); Eletricista (9); Encarregado (13); Entrevistador Social – Bolsa Família (3); Técnico em Contabilidade (4); Sanitarista; Estatístico; Fiscal de Tributos (2); Geógrafo; Geólogo; Médico Veterinário (2); Orientador Social; Psicólogo (4); Tecnólogo em Radiologia (1); Técnico em Radiologia (4); Contador; Engenheiros de: Segurança do Trabalho, Agrônomo (2), Ambiental, Civil (3), Controle e Automação (12), Minas (2), Eletricista (2), Mecânico (3), Técnico em Laboratório (18); e Técnico em Saúde Bucal (13).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 1.050,00 a R$ 8.000,00, por carga horária de 30h a 40h semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições foram realizadas entre o período de 31 de janeiro e 04 de março de 2020 (edital nº 001/2020), e os demais editais nº 002/2020 e nº 003/2020, entre 07 de fevereiro a 08 de março de 2020, no site da IVIN. O valor da inscrição oscila entre R$ 26,03 a R$ 35,27.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova escrita objetiva (caráter classificatório e eliminatório)

–> Prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório)

–> Prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações seriam realizadas nos dias 26 de abril e 03 de maio de 2020, na cidade de Altamira e nos distritos de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra, em locais e horários a serem informados no dia 20 de abril.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

