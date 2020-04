Concurso Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás GO 2020 abre vagas em todos os níveis

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preencher 103 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos:

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento: Biomédico (1); Enfermeiro (7); Farmacêutico (1); Psicólogo em Saúde (1); Fisioterapeuta (2); Médico (5); Nutricionista em Saúde (1); Técnico de Gesso (1); Técnico de Raio-X (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); e Médico Veterinário (1);

Secretaria Municipal da Rede de Proteção Social: Psicólogo (2); Assistente Social (4);

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura Sustentável: Fiscal Ambiental (2); Analista Ambiental (3);

Secretaria Municipal de Administração e Finanças: Motorista (9); Orientador Social (1); Agente de Serviços de Higiene e Alimentação (9); Técnico de Segurança do Trabalho (1); Agente Administrativo (6); Recepcionista (8);

Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos: Operador de Retroescavadeira (1); Fiscal de Obras e Posturas (1); Operador de Máquinas Leves (2); Fiscal de Tributos Municipais (2); Mecânico/ Eletricista de autos (2); Operador de Motoniveladora (1); Borracheiro/Soldador (1); Gari (5); Operador de Pá Carregadeira (1);

Secretaria Municipal de Educação: Professor de Educação Física (1); Professor Pedagogo (8); Psicopedagogo (1); Secretário Escolar (3); Nutricionista (1); Monitor de Creche (5);

Procuradoria Jurídica do Município: Procurador do Município (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 979,83 a R$ 4.551,86.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 25 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Quadrix. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 80,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática básica, raciocínio lógico, noções da administração pública municipal e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 05 de julho de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso