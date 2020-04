Concurso Prefeitura de Artur Nogueira SP 2020: EDITAL suspenso temporariamente

A Prefeitura Municipal de Artur Nogueira SP retificou edital de concurso público para preenchimento de 121 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As vagas destinadas são para os cargos de Pedreiro (1); Servente de Limpeza (1); Tratorista (1); Agente Comunitário de Saúde – PSF (40); Técnico de Enfermagem (6); Técnico em Agropecuária (1); Dentista (3); Enfermeiro (8); Ajudante Geral (1); Encanador (1); Jardineiro (1); Mecânico de Autos (2); Motorista de Ambulância (10); Motorista Executivo (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Professor de Educação Física; Psicólogo (2); Terapeuta Ocupacional (1); Auxiliar de Departamento (7); Auxiliar Odontológico (2); Recepcionista (5); Engenheiro Agrônomo (1); Motorista II (10); Agente Controlador de Vetores (2); Agente de Trânsito (2); Agente de Vigilância Sanitária (2); Fonoaudiólogo (2); Médico de Saúde da Família (2); Almoxarife (2); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); e Fisioterapeuta (1);

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.150,76 e R$ 13.787,15, por carga horária de 20 e 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 09 de abril de 2020, no site oficial da INDEPAC. O valor da inscrição oscila entre R$ 25,00 a R$ 55,00.

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, políticas da saúde e conhecimentos generalistas; mais prova práticas para alguns cargos.

As avaliações serão aplicadas no dia 03 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

