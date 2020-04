Concurso Prefeitura de Bambuí MG 2020 abre 156 vagas! Até R$ 2.826,01!

EDITAL publicado. Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Bambuí divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 156 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Operador de máquinas (5); Motorista (9); Fiscal Ambiental (1); Fiscal de Obras e Posturas (2); Fiscal de rendas (1); Técnico em enfermagem (4); Agente de administração (30); Fiscal de trânsito (1); Fiscal sanitário (2); Técnico de informática (3); Assistente Social (2); Contador (1); Educador Físico – Preparador Físico (2); Educação Física (5), Ensino Religioso (1), História (1), Inglês (1), Práticas Agrícolas (1); Advogado (2); Analista Ambiental (1); Arquiteto (1); Enfermeiro (2); Ciências Físicas e Biológicas (1), Psicólogo (2); Secretário escolar (9); Supervisor de ensino (5) e Terapeuta ocupacional (1); Engenheiro Civil (2); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (2); Professor I (50); Professor II – Música (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Veterinário (1); e Nutricionista (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.282,74 a R$ 2.826,01, por carga horária de 20h a 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de junho (a partir das 09h) até às 15h59min do dia 17 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial do IBGP Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00; R$ 90,00 ou R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

Provas objetivas (para todos);

Prova prática para o cargo de Operador de Máquinas;

Prova de títulos apenas para cargos de nível superior.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 16 de agosto de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

