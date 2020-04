Concurso Prefeitura de Barra do Ouro TO 2020: Provas suspensas devido ao Covid-19

No Estado do Tocantins, a Prefeitura Municipal de Barra do Ouro retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 102 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 03 de maio de 2020, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

De acordo com o documento, considerando a situação de emergência em saúde pública de importância internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), a realização das provas para o presente certame ficam suspensas por tempo indeterminado.

As vagas destinadas são para os cargos de Assistente de Sala de Aula (15), Fiscal de Arrecadação (1), Fiscal de Vigilância Sanitária (2), Médico Clinico Geral (1), Nutricionista (1), Odontólogo (2), Professor (11), Psicólogo (1), Monitor de Transporte Escolar (3), Técnico de Enfermagem (8), Vigia (12), Agente Comunitário de Saúde (5), Agente de Combate a Endemias (3), Enfermeiro (3), Farmacêutico (1), Auxiliar de Serviços Gerais (13), Gari (9), Motorista (10) e Assistente Social (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 6.000,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 20 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora ICAP-TO. O valor da inscrição varia entre R$ 80,00 (nível fundamental), R$ 90,00 (nível médio/técnico) e R$ 110,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) seriam aplicadas no dia 03 de maio de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso