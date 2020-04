Concurso Prefeitura de Bom Jesus do Sul PR 2020: EDITAL suspenso devido ao Covid-19

No Estado do Paraná, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul retifica edital de concurso público visa preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Consultório Dentário (1 vaga), Operador de Máquinas (1 vaga), Advogado (1 vaga), Técnico em Higiene Dental ESF (2 vagas) e Nutricionista (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.037,88 e R$ 2.992,55.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 17h do dia 21 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora FAUEL. O valor da inscrição varia entre R$ 100,00 e R$ 150,00.

Provas

O concurso consistirá em provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de múltipla escolha; mais prova prática para o cargo de Operador de Máquinas. As avaliações seriam aplicadas no dia 22 de março, em locais e horários a serem informados no dia 16 de março.

O resultado final será divulgado no dia 23 de março no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Bom Jesus do Sul PR

: Prefeitura de Bom Jesus do Sul PR Banca organizadora : FAUEL

: FAUEL Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 06

: 06 Remuneração : R$ 1.037,88 e R$ 2.992,55

: R$ 1.037,88 e R$ 2.992,55 Inscrições : 30 de janeiro a 21 de fevereiro de 2020

: 30 de janeiro a 21 de fevereiro de 2020 Taxa de inscrição : R$ 100,00 e R$ 150,00

: R$ 100,00 e R$ 150,00 Provas : 22 de março de 2020

: 22 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE BOM JESUS DO SUL PR 01 e 02/2020