Concurso Prefeitura de Cachoeira Alta GO 2020 tem inscrições reabertas!

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Cachoeira Alta retifica edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 31 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, o processo seletivo teve suas inscrições reabertas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 23 de abril (a partir das 11h) até às 16h do dia 12 de maio de 2020, no site oficial da EPL Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 46,00 a R$ 96,00.

As vagas destinadas são para os cargos de Enfermeiro SMS (1); Executor Administrativo (1); Executor Administrativo II (1); Agente de Fiscalização (1); Agente de Manutenção Mecânica (1); Operador de Maquinas Pesadas (1); Professor Nível III – Pedagogia (4); Recepcionista I (1); Monitor (1); Motorista (6); Operador de Maquinas Leves (2); Agente de Serviços de Higiene e Alimentação; Auxiliar de Manutenção Mecânica (1); Fiscal Arrecadador (2); Recepcionista II (1); Técnico de Informática (Cr); Agente de Serviços de Obras Publicas; e Guarda Municipal I (6).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.031,00 e R$ 2.254,01, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

Provas

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos); prova de títulos para Professor. As avaliações serão aplicadas no dia 22 de março, em locais e horários a serem informados no dia 12 de março.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Cachoeira Alta GO

: Prefeitura de Cachoeira Alta GO Banca organizadora : EPL Concursos

: EPL Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 31

: 31 Remuneração : R$ 1.031,00 a R$ 2.254,01

: R$ 1.031,00 a R$ 2.254,01 Inscrições : 23 de abril a 12 de maio de 2020

: 23 de abril a 12 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 46,00 a R$ 96,00

: R$ 46,00 a R$ 96,00 Provas : a definir ….

: a definir …. Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CACHOEIRA ALTA GO 2020