Concurso Prefeitura de Cândido Sales BA 2020 tem provas objetivas alteradas

Edital tem 82 vagas de nível médio na Secretaria Municipal

Na Bahia, a Prefeitura Municipal de Cândido Sales retifica novamente o edital de concurso público que visa o preenchimento de 82 vagas em cargos de Agente Comunitário de Saúde. Os salários oferecidos chegam até R$ 1.400,00.

Conforme o novo documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o último dia 26 de abril de 2020, agora serão aplicados no dia 14 de junho de 2020. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 04 de maio de 2020

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até às 23h59min do dia 20 de março de 2020, no site oficial do Instituto Brasileiro Educar Conquista (IBEC). A taxa de inscrição está fixada em R$ 50,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso