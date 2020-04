Concurso Prefeitura de Cedro do Abaeté MG tem EDITAL suspenso temporariamente

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté retifica edital de concurso público para preenchimento de 76 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior) na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, fica suspenso temporariamente as etapas ainda faltam a ser realizadas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As oportunidades são para os cargos de Professor de Informática, Professor de Ensino Religioso, Professor de História, Professor de Educação Física, Professor Educação Infantil, Professor de Arte, Técnico em Educação Infantil, Treinador Esportivo, Operador de Máquinas, Técnico em Enfermagem, Agente Administrativo, Agente de Combate às Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Serviços Gerais, Gari, Agente de Serviços Gerais e Obras, Assistente Social, Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Psicólogo, Motorista, Contador, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Engenheiro Civil, Controlador Interno, Recepcionista e Supervisor Escolar/Especialista de Educação Básica.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas variam entre R$ 998,00 e R$ 4.013,66.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 22h do dia 17 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora Elo Assessoria e Serviços. O valor da inscrição varia entre R$ 54,47 e R$ 200,68.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas de múltipla escolha (caráter classificatório e eliminatório) mais prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para Operador de Máquina; mais prova de títulos (caráter classificatório) apenas para cargos de nível superior. As avaliações foram aplicadas no dia 15 de dezembro.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso