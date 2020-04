Concurso Prefeitura de Conceição das Alagoas MG 2020 tem EDITAL retificado

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas abriu inscrições de edital de concurso público para preenchimento de 116 vagas em cargos de fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 03 de maio de 2020, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

Auxiliar de Secretaria, Fiscal de Obras, Fiscal de Postura, Fiscal Tributário, Monitor Escolar, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de Matemática, Arquiteto, Assistente Técnico de Administração, Oficial de Administração, Operador de Máquinas Pesadas, Assistente Social, Dentista, Farmacêutica, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista, Psicólogo, Agente Administrativo, Agente Fiscal Sanitário, Pedagogia, Procurador, Professor de Ensino Infantil e Fundamental I, Professor de Ciências e Engenheiro Civil.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 05 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da Consesp. O valor da inscrição oscila entre R$ 15,00 a R$ 40,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, conhecimentos Educacionais, conhecimentos de informática e legislação/saúde; prova prática para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas; mais prova de títulos de Pedagogia e Professor

As avaliações seriam aplicadas no dia 03 de maio de 2020, em locais a serem informados via edital próprio que será afixado no local de costume da prefeitura, jornal com circulação no município e site da Consesp, com até três dias de antecedência.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Conceição das Alagoas MG

: Prefeitura de Conceição das Alagoas MG Banca organizadora : Consesp

: Consesp Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 116

: 116 Remuneração : até R$ 2.561,19

: até R$ 2.561,19 Inscrições : 02 de março a 05 de abril de 2020

: 02 de março a 05 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 15,00 a R$ 40,00

: R$ 15,00 a R$ 40,00 Provas : a definir …

: a definir … Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS MG 2019