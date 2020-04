Concurso Prefeitura de Cubatão SP 2020: Saiu EDITAL para Gurda Municipal

Saiu EDITAL! No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Cubatão faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 03/2020) de concurso público para preenchimento de 60 vagas em cargos de Guarda Municipal.

As oportunidades exigem o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e máxima de 40 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria ´´AB“. O salário oferecido será de R$ 2.241,94, mais R$ 400,00 de vale-alimentação, R$ 30,00 dia / vale-alimentação e vale-transporte, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de abril a 25 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). O valor da inscrição está fixado em R$ 74,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos;

–> Prova de aptidão física;

–> Avaliação psicológica;

–> Exame médico de saúde;

–> Investigação social;

–> Curso de formação.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 21 de junho de 2020, em locais e horários a serem informados. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso