Concurso Prefeitura de Dores de Guanhães MG 2020: EDITAL suspenso temporariamente

Edital oferta 217 vagas cargos de níveis técnico e superior na autarquia municipal

A Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães MG retifica edital de concurso público para preenchimento de 217 vagas em cargos de níveis técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As oportunidades são para os cargos de níveis Operador de Máquina Agrícola (2); Operador de Máquina Especial (2); Operador de Máquina Pesada (2); Auxiliar de Mecânico (1); Auxiliar de Serviços Gerais (17); Bombeiro Hidráulico (1); Carpinteiro (2); Coveiro (1); Eletricista Predial (3); Técnico em Enfermagem – PSF (3); Técnico em Farmácia (1); Técnico em Informática (1); Técnico em Patologia (2); Técnico de Segurança do Trabalho (1); Técnico em Contabilidade (4); Técnico em Enfermagem – Centro de Saúde (5); Técnico em Meio Ambiente (1); Técnico em Edificação (1); Técnico em Eletrotécnica (1); Gari (15); Mecânico de Linha Leve e Média (2); Mecânico de Linha Pesada (1); Motorista I (9); Motorista II (15); Operador de Usina de Triagem e Compostagem (10); Operário (29); Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto – ETA/ETE (3); Monitor de Alunos ou Turma (11); Pedreiro (2); Soldador (1); Vigia (3); Zelador (5); Assistente Administrativo (11); Auxiliar de Almoxarifado (1); Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (3); Farmacêutico Bioquímico (1); Fiscal de Contratos e Convênios (1); Fiscal de Tributos e Taxas (1); Fisioterapeuta (1); Fisioterapeuta do Nasf (1); Advogado (1); Analista de Planejamento e Orçamento (1); Arquivista (1); Assistente Social (2); Cirurgião Dentista (3); Contador (1); Enfermeiro – 12×36 – noturno (2); Fonoaudiólogo (1); Fonoaudiólogo do Nasf (1); Médico Clínico Geral (4); Nutricionista (1); Professor de Educação Física (2); Professor de Educação Especial (5); Enfermeiro (4); Educador Físico do Nasf (1); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Civil (1); Especialista da Educação Básica (1); Farmacêutico (1); Psicólogo do Nasf (1); Professor Eventual (3); Psicólogo da Educação (1); e Psicólogo do Cras (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderiam se inscrever entre o período dea de 2020 (a partir das 08h) até às 17h do dia 2 de abril de 2020, no site oficial da Cotec/Fadenor. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 200,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) que seriam aplicadas no dia 05 de maio; mais prova prática com previsão para o dia 24 de maio de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

