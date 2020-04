Concurso Prefeitura de Feira Nova PE 2020: Provas suspensas devido ao Covid-19

Localizado a 71,4 km da capital Recife/PE, a Prefeitura Municipal de Feira Nova retifica edital de concurso público que visa preencher 30 vagas em cargos de nível médio na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 19 de abril de 2020, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Agente de Combate às Endemias – ACE (9 vagas) e Agente Comunitário de Saúde – ACS (21 vagas). O salário oferecido será no valor de R$ 1.400,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 12 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto Sustente, ou de forma presencial na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Severino Manoel, Nº 4, Centro, no horário das 8h30 às 11h e das 14h às 15h30. A taxa de inscrição está fixado em R$ 80,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas com questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos. As avaliações seriam aplicadas no dia 19 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

