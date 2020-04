Concurso Prefeitura de Itambé PR 2020: EDITAL retificado! Até R$ 7.294,53!

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Itambé retifica editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 07 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, a prefeitura decide prorrogar as inscrições de concurso e agora os interessados poderão se inscrever até o dia 22 de abril de 2020, no site oficial do Instituto UNIFIL. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 80,00.

Devido a pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), a prefeitura decide prorrogar as inscrições dos presentes Concursos Público.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (1); Contador; Farmacêutico I (1); Técnico em Enfermagem (1); Auxiliar de Serviços Gerais I (1); Médico Clínico Geral I (1); Motorista; Técnico em Computação (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 7.294,53, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, informática básica, conhecimentos gerais e específicos; além de prova prática e prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas no dia 24 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

