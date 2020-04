Concurso Prefeitura de Itaporanga SP 2020: Provas suspensas devido ao Covid-19

Localizado a 366 km da capital São Paulo/SP, a Prefeitura Municipal de Itaporanga retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 51 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 26 de abril de 2020, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As oportunidades são para os cargos:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Agente de Serviços do Cemitério, Mecânico, Motorista CNH D, Pedreiro, Pintor, Serviços Gerais de Obras, Agente Comunitário de Saúde, Padeiro, Agente de Serviços de Calceteiro, Agente de Serviços de Cozinha, Agente de Serviços Gerais, Borracheiro, Carpinteiro e Eletricista.

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Monitor de Artes, Técnico em Enfermagem, Agente Técnico Administrativo, Lançador Tributário, Atendente em Creche e Monitor Escolar.

NÍVEL SUPERIOR: Professor de Educação Básica, Professor de Educação Especial, Professor de Língua Inglesa, Assistente Social, Contador, Agente Coordenador de Esportes, Farmacêutico , Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Psiquiatra, Médico do Trabalho, Professor Auxiliar, Psicólogo, Médico Auditor, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista e Obstetra e Médico Neuropediatra.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.062,80 e R$ 6.717,30.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 27 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto Águia. O valor da inscrição varia entre R$ 47,00 e R$ 139,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos; prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para alguns cargos; mais prova de títulos (caráter classificatório) para cargos de nível superior.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso