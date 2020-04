Concurso Prefeitura de Jundiaí SP 2020: Provas suspensas temporariamente

Edital publicado. Localizado a 68 km da capital São Paulo/SP, a Prefeitura Municipal de Jundiaí retifica editais (nº 31, 32 e 34/2020) de concurso público que tem por objetivo preencher 22 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o mês de maio de 2020, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente de Trânsito (1 vaga), Técnico em Construção Civil – Edificações (1 vaga), Médico Ginecologista (1), Médico Psiquiatra (1 vaga), Médico Clinico Geral (1 vaga), Médico Gastroentorologista/Pediatria (1 vaga); Médico Nefrologista (1 vaga); Professor de Educação Básica II – Artes (1); Educador Esportivo (1); e Professor de Educação Básica – PEB I (13).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 3.546,77 e R$ 7.243,31, mais R$ 368,00 a R$ 665,00.

INSCRIÇÃO

As inscrições foram realizadas entre o período de 10 de fevereiro até as 23h59min de 19 de março de 2020 para os editais nº 31 e 32/2020 e no edital nº 34/2020 os candidatos puderam se escrever no período de 13 de fevereiro à 11 de março de de 2020, no site oficial da banca organizadora Fundação VUNESP. O valor da inscrição varia entre R$ 57,00 e R$ 83,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) a ser aplicada no dia 03 de maio, em locais e horários a serem informados em data oportuna via site da Vunesp.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Jundiaí SP

: Prefeitura de Jundiaí SP Banca organizadora : VUNESP

: VUNESP Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 07

: 07 Remuneração : R$ 3.546,77 a R$ 7.243,31

: R$ 3.546,77 a R$ 7.243,31 Inscrições : até 19 de março de 2020

: até 19 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 57,00 e R$ 83,00

: R$ 57,00 e R$ 83,00 Provas : a definir …

: a definir … Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 31/2020

EDITAL 32/2020

EDITAL 34/2020

