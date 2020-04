Concurso Prefeitura de Matias Olímpio PI 2020: EDITAL suspenso devido ao Covid-19

No Estado do Piauí, a Prefeitura Municipal de Matias Olímpio retifica edital de concurso público para preenchimento de 96 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/ magistério e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor Classe C – Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º ano (21); Professor Classe C – Ciências (2); Professor Classe C – História (1); Professor Classe C – Educação Física (4); Auxiliar de Serviços Gerais (30); Motorista D (2); Auxiliar Administrativo (10); Professor Classe A – Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º ano (20); Professor Classe C – Matemática (1); Psicopedagogo (1); Assistente Social (2); e Professor Classe C – Língua Portuguesa (2). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 1.909,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições deveriam ser realizadas entre o período de 06 de abril a 04 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Legatus. O valor da inscrição oscila entre R$ 83,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico – matemática, noções de informática, atualidades, conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações seriam aplicadas em data provável no dia 24 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso