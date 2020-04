Concurso Prefeitura de Monte Santo de Minas MG 2020 tem EDITAL retificado

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas retifica edital de concurso público para preenchimento de 477 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve atualizações no conteúdo programático em alguns itens (VEJA AQUI).

As vagas destinadas são para os cargos de Mecânico (1); Motorista CNH “D” (32); Oficial de Serviço Coletor de Lixo (5); Oficial de Serviço Coveiro (1); Auxiliar de Consultório Dentário da ESB (4); Auxiliar de Enfermagem (11); Auxiliar de Obras e Saneamento (6); Auxiliar de Serviços Gerais (80); Guarda Patrimonial (24); Jardineiro (8); Lavador de Veículos (1); Oficial de Serviço Pedreiro (5); Inspetor de Aluno (19); Orientador Social (1); Recepcionista (9); Técnico em Bolsa Família (2); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Advogado do CREAS (1); Analista de Administração (5); Analista de Sistemas (2); Arquiteto (2); Assistente Social (2); Operador de Máquina CNH “D” (9); Serralheiro (1); Tratorista CNH “C” (2); Eletricista (1); Agente Administrativo (23); Agente de Combate às Endemias (9); Auxiliar de Almoxarife (2); Auxiliar de Enfermagem do PSF (8); Auxiliar de Farmácia (2); Cirurgião Dentista da ESB (8); Contador (1); Controlador Interno (2); Educador Físico (5); Enfermeiro (7); Supervisor Pedagógico (1); Terapeuta Ocupacional (2); Auxiliar de Secretária Escolar (10); Educador Social (1); Fiscal de Obras e Serviços Urbanos (2); Fiscal de Posturas Municipais (1); Fiscal de Tributos Municipais (1); Farmacêutico (2); Fisioterapeuta II (3); Fonoaudiólogo (2); Fiscal Sanitário (2); Auxiliar de Creche (34); Técnico em Informática (1); Bibliotecária (1); Enfermeiro do PSF (8); Nutricionista (2); Orientador Educacional (1); Procurador Municipal II (1); Professor de Educação Física (8); Professor Municipal (67); Psicólogo (6); Engenheiro Civil (1); Médico Clínico Geral (2); Médico Regulador (1); Médico Regulador (1); Médico de Saúde da Família (8); Médico Ginecologista/Obstetra (2); Médico Pediatra (2); Médico Psiquiatra (2).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 11.953,18, por carga horária de 10 a 40 horas semanais, mais R$ 110,04 a R$ 275,11 de auxílio-alimentação.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 13 de maio (a partir das 10h) até às 21h do dia 15 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IMAM, ou de forma presencial na rua Dr. João Ribeiro, 393, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, em dias úteis. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 110,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova de redação, prova prática, mais prova de títulos. As avaliações serão realizadas entre os dias 15 e 16 de agosto de 2020, em locais e horários a serem informados no dia 15 de julho de 2020, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 01/2020

