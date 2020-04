Concurso Prefeitura de Paranatama PE 2020: EDITAL retificado novamente!

Em Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Paranatama retifica edital de concurso público visa o preenchimento de 11 vagas de nível superior em cargos de Médicos.

Conforme o documento de retificação, a aplicação da prova escrita objetiva (caráter classificatório e eliminatório) previstas para o próximo dia 19 de abril, passa a ser prevista para o dia 10 de maio de 2020.

As vagas destinadas são para áreas de Médico pediatra (1); Médico plantonista – final de semana (1); Médico plantonista – semana (3); Médico ginecologista (1); Médico PSF (4); e Médico NASF (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.300,00 e R$ 8.000,00, por carga horária de 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até às 23h59min do dia 29 de março de 2020, no site oficial da FUNVAPI. A taxa de inscrição está fixado em R$ 90,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório) somente para nível superior. As avaliações serão realizadas no dia 10 de maio, em locais a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso