Concurso Prefeitura de Pedra Azul MG 2020 tem EDITAL suspenso temporariamente

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Pedra Gentil retifica novamente edital de concurso público para preencher 99 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o novo documento de retificação (retificação II), o concurso público foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno. Outra a retificação (retificação I), houve atualização de requisitos para o cargo de Professor, mais jornada de trabalho para o cargo de Especialista da Educação, bem como outras alterações.

As vagas destinadas são para os cargos de Secretário Escolar (2); Técnico em Enfermagem (4); Técnico em Radiologia (2); Assistente de Turma (11); Auxiliar de Serviços Gerais (20); Auxiliar de Parques e Jardins (2); Professor de Ciências PII (1); Professor de Geografia PII (1); Professor PI (25); Professor de Biblioteca (1); Professor de História PII (1); Professor de Português PII (2); Cozinheiro (6); Magarefe (2); Auxiliar de Manutenção (1); Auxiliar Setor de Esportes (1); Escriturário (7); Especialista da Educação (2); Nutricionista (1); Auxiliar de Comunicação (1); e Auxiliar de Consultório Dentário (6). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 2.345,00, por carga horária de 24 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 de abril (a partir das 08h) até às 17h do dia 25 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora Fadenor. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 80,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, noções de informática, conhecimentos específicos e didática. As avaliações serão realizadas no dia 07 de junho de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso