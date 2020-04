Concurso Prefeitura de Ribeirão Grande SP 2020 encerra inscrições hoje, 01 de abril!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande encerra inscrições nesta quarta-feira, 01 de abril de 2020. O edital de concurso público visa o preenchimento de 06 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar Administrativo; Agente de Meio Ambiente; Desenhista; Técnico em Edificações; Técnico de Informática; Professor de Educação Básica I – PEB I (1); Auxiliar de Enfermagem (1); Engenheiro Civil; Enfermeiro; Psicólogo (1); Merendeira (1); Coletor de Lixo; Motorista (1); Professor de Inglês (1); Supervisor de Ensino e Diretor de Escola.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.039,00 e R$ 3.942,10, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 1º de abril de 2020, no site do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo. O valor da inscrição varia entre R$ 47,00 e R$ 69,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, políticas de saúde, conhecimentos pedagógicos e legislação, noções de informática; prova discursiva; mais prova de títulos e prova prática.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 26 de abril de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso