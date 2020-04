Concurso Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa PI 2020 encerra inscrições hoje, 29!

No Estado de Piauí, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Lisboa encerra inscrições nesta quarta-feira, 29 de abril de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 89 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior nas Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social.

NÍVEL FUNDAMENTAL: operador de poço artesiano, vigia, servente, mecânico, agente de serviços gerais, motorista, operador de máquinas e pedreiro;

NÍVEL MÉDIO: atendente de consultório dentário, recepcionista, fiscal de tributos, biomédico/farmacêutico, agente de endemias, agente/auxiliar administrativo; mais vagas para técnico em enfermagem;

NÍVEL SUPERIOR: enfermeiro plantonista, enfermeiro PFS, engenheiro civil, assistente social, auditor (interno e externo), dentista ambulatorial, psicólogo, professor de educação física, professor de ensino fundamental, professor de educação infantil, fisioterapeuta, arquiteto, fonoaudiólogo, médico PFS e nutricionista.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$1.045,00 a R$5.000,00, por carga horária de 20h a 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 29 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora LJ Planejamento Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00, R$ 65,00 e 95,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos; mais prova de títulos para os cargos de Professor (caráter eliminatório). As avaliações serão realizadas em data provável no dia 17 de maio de 2020.

Informações do concurso