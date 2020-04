Concurso Prefeitura de São Leopoldo RS 2020: EDITAIS suspensos devido ao Covid-19

A Prefeitura Municipal de São Leopoldo RS retifica editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preenchimento de 16 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

EDITAL nº 01/2020: Professor de História; Professor de Libras; Professor de Língua Portuguesa; Professor Anos Iniciais; Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Língua Inglesa; Professor de Matemática; Professor de Sociologia; Psicólogo; Professor de Educação Física; Professor de Filosofia; Professor de Geografia; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Engenheiro Eletricista; Engenheiro Químico; Farmacêutico; Fonoaudiólogo; Geólogo (1); Fiscal Municipal (2); Secretário Escolar; Analista de Sistemas; Arquiteto (1); Nutricionista; Odontólogo; Odontopediatra; Procurador do Município (1); Assistente Social (1); Biólogo; Contador; Enfermeiro; Enfermeiro do Trabalho; Engenheiro Civil (1).

EDITAL nº 02/2020: Médico Endocrinologista; Médico Gastroenterologista; Médico Ginecologista; Médico Neurologista; Médico Cardiologista; Médico Cirurgião Geral; Médico Cirurgião Vascular; Médico Clínico Geral; Médico Do Trabalho; Médico Oftalmologista; Professor de Educação Infantil – 25 Horas e Professor De Educação Infantil – 30 Horas; Médico Plantonista; Médico Psiquiatra; Médico Psiquiatra Infantil; Médico Reumatologista; Médico Veterinário; Médico Ortopedista/Traumatologista; Médico Pediatra; Agente Administrativo III (5); Atendente Social (3); Agente de Fiscalização Ambiental Químico; Auxiliar de saúde Bucal; Agente de Fiscalização Ambiental Tratamento de Efluentes; Técnico de Enfermagem; Técnico em Segurança do Trabalho; e Fiscal Tributário (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 2 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora Fundação La Salle. O valor da inscrição varia entre R$ 80,00 e R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação/fundamentos da educação, informática e conhecimentos específicos; mais prova de títulos para alguns cargos.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso