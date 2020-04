Concurso Prefeitura de Vale do Sol RS 2020 abre vagas para todos os níveis

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Vale do Sol abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 31 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/ técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos:

Fonoaudiólogo; Médico Clínico Geral (1); Nutricionista; Procurador Jurídico; Professor Área II – Educação Especial (1); Analista Ambiental; Analista Tributário; Assistente Social; Contador; Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (1); Psicólogo; Agente Administrativo; Auxiliar de Educação (7); Fiscal; Fiscal Ambiental (1); Agente de Combate às Endemias (1); Auxiliar de Consultório Odontológico (1); Eletricista (1); Eletricista Automotivo (1); Operador de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias (1); Telefonista; Borracheiro (1); Professor Área II – Artes Visuais (1); Professor Área II – Ciências Biológicas; Professor Área II – Educação Física; Professor Área II – Geografia; Professor Área II – História; Professor Área II – Letras Português com Espanhol (1); Agente Administrativo Auxiliar; Agente Comunitário de Saúde (4); Professor Área II – Matemática; Professor de Educação Infantil (2); Professor de Séries Iniciais (1); Técnico de Enfermagem; Técnico em Informática (1); Instalador; Mecânico; Motorista (1); Operário; Pedreiro; Servente (1); e Vigia.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.069,36 a R$ 14.971,04, por carga horária de 20h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 05 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, informática, legislação municipal e conhecimentos específicos; mais prova prática e prova de títulos.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso