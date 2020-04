Concurso Prefeitura e Câmara Águas de Chapecó SC 2020: EDITAL suspenso devido ao Covid-19

Em Santa Catarina, a Prefeitura e Câmara Municipal de Águas de Chapecó retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 31 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Conforme o documento de retificação, o concurso público foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno. De acordo com os documentos publicados recentemente, estas suspensões foram realizadas como forma de adoção das medidas de prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (Covid-19). Novas informações, instruções e avisos relacionados à reabertura dos certames, serão publicados nos sites dos órgãos.

As oportunidades são para:

CÂMARA MUNICIPAL: Controlador Interno; PREFEITURA MUNICIPAL: Analista em Recursos Humanos (1); Assistente Social (2); Enfermeiro (2); Secretário do Serviço Militar e da Junta Militar de Identificação (1); Motorista (3); Operador de Máquinas (3); Médico Ginecologista e Obstetra (1); Psicólogo (1); Agente de Combate às Endemias (1); Técnico em Enfermagem (3); Auxiliar de Serviços Externos (5); Agente de Serviços Agropecuários (1); Auxiliar de Serviços Internos (4); Analista em Compras (1); e Médico (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.322,85 e R$ 14.473,75, por carga horária de 16 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até às 16h de 30 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora FEPESE. O valor da inscrição variaentre R$ 80,00 e R$ 140,00.

PROVAS

O concurso consistirá em prova escrita (para todos) com questões língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de matemática, noções de informática, aspectos históricos, geográficos, econômicos, culturais e sociais, conhecimentos específicos e higiene e segurança no trabalho, conforme o cargo escolhido; mais prova prática para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas.

As avaliações seriam aplicadas no dia 19 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

