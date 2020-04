Concurso Prefeitura e Câmara Municipal de Dona Francisca RS 2020: EDITAL e Inscrição!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura e Câmara Municipal de Dona Francisca divulgou novos editais de concurso público para preenchimento de 39 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para cargos:

EDITAL nº 01/2020 (PREFEITURA): Fonoaudiólogo (1); Médico (2); Nutricionista (2); Odontólogo (1); Monitor de Menores (3); Tesoureiro (1); Pedreiro (1); Motorista (5); Operador de Máquinas (2); Operador I (1); Serviços Gerais (4); Terapeuta Ocupacional; Agente Comunitário de Saúde (3); Agente de Combate às Endemias (1); Atendente de Consultório Dentário (2); Auxiliar Administrativo (4); Assistente Social (1); Enfermeiro (2); Farmacêutico (1); e Psicólogo (1) / EDITAL nº 01/2020 (CÂMARA): Servente (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 821,95 a R$ 10.461,15, por jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de abril a 04 de maio de 2020

As inscrições serão realizadas no período de 22 de abril de 2020 a 4 de maio deste mesmo ano, exclusivamente via internet, no site da Legalle Concursos. O valor da taxa a ser paga é de R$ 50,00 a R$ 150,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, legislação e conhecimentos específicos; mais prova prática.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso