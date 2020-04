Concurso Prefeitura Municipal Coronel Fabriciano MG 2020 tem EDITAL retificado

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano retificou edital de concurso público para preenchimento de 66 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público teve suas inscrições prorrogadas e agora vai até as 15h59 do dia 19 de junho de 2020, no site oficial da IBGP. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 e R$ 75,00.

Também houve alteração para realização das provas objetivas, previstas para o próximo dia 10 de maio de 2020, agora passa ser no dia 19 de julho de 2020.