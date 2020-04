Concurso Prefeitura Municipal de Araguari MG 2020: EDITAL e Inscrição!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Araguari faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 160 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

NÍVEL FUNDAMENTAL: Serviços Gerais (4); Vigia (4); e Coveiro (4);

NÍVEL MÉDIO: Recepcionista (2); Técnico em Enfermagem (20); Agente Municipal de Trânsito (4); Auxiliar Administrativo PROCON (3); Técnico em Informática (2); Auxiliar de Saúde Bucal (10); Cantineira (21); e Cuidador Escolar (21);

NÍVEL SUPERIOR: Educador Físico NASF (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Eletricista (1); Fonoaudiólogo (4); Médico Pediatra (1); Médico Pneumologista (1); Médico Psiquiatra (4); Médico Ginecologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Neuropediatra (1); Médico Otorrinolaringologista (1); Pedagogo Social (1); Analista de Controle Interno (1); Analista de Controle Interno (1); Analista de Controle Interno (1); Analista de Recursos Humanos (2); Analista de Sistemas (1); Médico Angiologista (1); Médico Clínico Geral (9); Médico do Trabalho (1); Psicólogo (3); Recreador (19); Assistente Social NASF (1); Biólogo (1); Contador (1); Assistente Social (4); Psicólogo NASF (1)

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 6.258,01, por jornada de trabalho de 120 a 220 horas mensal.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 15 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto IADHED. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); com questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais, raciocínio lógico, informática, conhecimentos específicos, saúde pública, didáticas pedagógicas e legislações; mais prova de títulos.

As avaliações serão realizadas no dia 12 de julho de 2020, em locais e horários a serem informados. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



Informações do concurso