Concurso Prefeitura Municipal de Araucária PR 2020 tem inscrições prorrogadas

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Araucária retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação I), o concurso público teve suas inscrições prorrogadas até o dia 24 de maio de 200, no endereço eletrônico oficial da UNESPAR. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 100,00.

As oportunidades são para os cargos de técnico em patologia clínica, angiologista vascular, cardiologista, médico do trabalho, endocrinologista, generalista, geriatra, neurologista, neurologista pediátrico, farmacêutico e médico nas especialidades de: alergologista, pediatra, plantonista, urologista, reumatologista, sanitarista, oftalmologista, ortopedista e otorrinolaringologista. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.323,30 a R$ 7.842,49.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 28 de junho de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso