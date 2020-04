Concurso Prefeitura Municipal de Araucária PR 2020 tem inscrições vão até hoje, 21!

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Araucária encerra inscrições nesta terça-feira, 21 de abril de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de técnico em patologia clínica, angiologista vascular, cardiologista, médico do trabalho, endocrinologista, generalista, geriatra, neurologista, neurologista pediátrico, farmacêutico e médico nas especialidades de: alergologista, pediatra, plantonista, urologista, reumatologista, sanitarista, oftalmologista, ortopedista e otorrinolaringologista. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.323,30 a R$ 7.842,49.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 21 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora Fundação Unespar.

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 17 de maio de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso