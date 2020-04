Concurso Prefeitura Municipal de Bagé RS 2020: EDITAL retificado novamente!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Bagé retificou novamente edital concurso público que oferta 106 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (Veja aqui), fica suspensa temporariamente a realização das provas práticas.

Em retificação anterior, a aplicação da prova objetiva foi suspensa restritamente à alguns cargos, conforme a decisão da 1ª vara Federal de Bagé e Tribunal Regional Federal da 4ª região. Veja abaixo:

Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Arquiteto, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de Trânsito, Engenheiro Eletricista, Médico Especialista Neurologista, Médico Especialista Patologista, Médico Especialista Traumatologista, Engenheiro Químico, Médico Clínico Geral, Médico do Trabalho, Médico Especialista Dermatologista e Médico Especialista Neuropediatra.

Em outra retificação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) determinou a suspensão dos cargos de médicos especialistas por salário oferecido não observar a remuneração prevista em legislação. Veja abaixo:

Médico do Trabalho (1); Médico Especialista Dermatologista (1), Psiquiatra da Infância e Adolescência (1), Médico Clínico Geral (1); Neuropediatra (1), Neurologista (1), Patologista (1) e Traumatologista (1).

As oportunidades são para os cargos: Historiador (1); Informata (1); Jornalista (1); Nutricionista (1); Orientador Educacional (1); Antropólogo (1); Arqueólogo (1); Arquiteto (1); Arquivista (1); Assistente Social (1); Auditor (1); Biólogo (1); Contador (1); Dentista/ Odontólogo (1); Enfermeiro (1); Técnico em RH (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Agente Comunitário de Saúde Assessor de Produção de Audiovisual/ Fotógrafo Cinegrafista / Editor (1); Assistente Cultural (1); Atendente de Educação Infantil (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro de Produção (1); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Engenheiro de Trânsito (1); Engenheiro Eletricista (1); Engenheiro Químico (1); Técnico em Escrituração Escolar (1); Visitador Social (1); Visitadores do PIM (1); Auxiliar Administrativo (1); Fiscal (1); Fiscal de Obras (1); Marceneiro (1); Telefonista (1); Calceteiro (1); Carpinteiro (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Geólogo (1); Pedagogo (1); Professores de – Administração (1), Arquitetura (1), Ciências (1), Comunicação (1), Contabilidade (1), Direito (1); Economia (1), Educação Artística (1), Educação do Campo (1), Educação Física (1), Espanhol (1), Geografia (1), História (1), Informática (1), Inglês (1), Matemática (1), Português (1), Sala de Recursos (1), Especialista em Música e Dança (1), Intérprete de Libras (1); Psicólogo (1); Psicólogo Clínico (1); Publicitário (1); Motorista de Viatura Pesada (1); Motorista Operador de Munck (1); Operador de Máquinas Viárias (1); Tratorista (1); Ronda (1); Servente de Merendeira (1); Serviços Gerais (1); Relações Públicas (1); Terapeuta Ocupacional (1); Geomensor (1); Laboratorista de Solos, Asfalto e Concreto (1); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Informática (1); Atendente de Farmácia (1); Condutor Socorrista (1); Fiscal Ambiental (1); Fiscal de Tributos (1); Intérprete de Libras (1); Monitor (1); Monitor de Transporte Escolar (1); Operador de Usina de Asfalto (1); Pedreiro (1); Pintor (1); Serralheiro (1); Professor de Séries Iniciais (1); Secretário de Escola (1); Cozinheiro (1); Mecânico (1); Motorista (1); Soldador (1); Torneiro Mecânico (1); Professor Berçarista (1); Professor de Educação Infantil (1); e Eletricista (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 10.561,12.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 16 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Fundatec. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 a R$ 95,00.

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova Objetiva para todos os cargos;

–> Prova de Títulos para os Professores;

–> Prova Prática para os cargos de Eletricista, Marceneiro, Motorista, Operador de Máquinas Viárias, Tratorista, Soldador, Operador de Usina de Asfalto, Pedreiro, Pintor, Serralheiro, Assessor de Produção de Audiovisual e Condutor Socorrista (A DEFINIR …).

As avaliações serão aplicadas nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2020, em locais e horários a serem informados, via edital disponibilizado no endereço eletrônico www.fundatec.org.br a partir de 31 de janeiro.

O gabarito provisório e o caderno de questões serão divulgados no dia 10 de fevereiro e o gabarito definitivo no dia 28 de fevereiro de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso