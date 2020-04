Concurso Prefeitura Municipal de Belém AL 2020: EDITAL retificado! Até R$ 2.000,00!

Localizado a 105 km da capital Maceió/Alagoas, a Prefeitura Municipal de Belém retificou edital de concurso público para preenchimento de 28 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação III), as datas de provas objetivas foram alterados e podem ser consultadas abaixo.

Retificação II – foi incluído o conteúdo programático do cargo de farmacêutico no anexo de conteúdos programáticos. Retificação I – foram atualizados conteúdo programático e estrutura das provas por cargo.

As vagas destinadas são para os cargos de Farmacêutico (1); Fiscal de Tributos (1); Guarda Civil Municipal (3); Médico Generalista (2); Assistente Administrativo (2); Analista de Controle Interno (1); Professor de Educação Física (1); Psicólogo (1); Técnico Agrícola (1); Contador (2); Motorista – AD (4); Nutricionista (1); Assistente Social (1); Analista Tributário (1); Auxiliar de Serviços Gerais (4); Odontólogo (1); e Procurador (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.000,00, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 07 de fevereiro a 07 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da FUNVAPI. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00, R$ 80,00 e 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, informática e raciocínio lógico. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 10 de maio, em locais e horários a serem informados no dia 27 de abril de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso