Concurso Prefeitura Municipal de Bom Jardim MA 2020 tem inscrições até hoje, 27!

No Estado do Maranhão, a Prefeitura Municipal de Bom Jardim encerra inscrições nesta segunda-feira, 27 de abril de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 224 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público encerra inscrições até às 23h59min do dia 27 de abril de 2020, no site oficial do Instituto Legatus. O valor da inscrição oscila entre R$ 72,00 a R$ 120,00.

As oportunidades são para os cargos de Cirurgião Dentista – Zona Urbana (1); Enfermeiro – Zona Rural (7); Enfermeiro – Zona Urbana (1); Agente Administrativo (8); Agente Comunitário de Saúde (30); Agente de Endemias (8); Agente de Trânsito (3); Assistente Social (1); Professor do 6º ao 9º Ano – Ciências (4); Professor do 6º ao 9º Ano – Inglês (1); Professor do 6º ao 9º Ano – Matemática (1); Professor do 6º ao 9º Ano – Português (2); Professor do 1º ao 5º Ano (25); Auxiliar de Consultório Dentário – Zona Rural (5); Auxiliar de Consultório Dentário – Zona Urbana (2); Auxiliar Operacional de Serviços Gerais (46); Fiscal de Posturas (2); Médico (8); Médico Plantonista (2); Motorista (5); Professor de Educação Infantil (11); Cientista Agrário (1); Cirurgião Dentista – Zona Rural (6); Enfermeiro Plantonista (2); Engenheiro Agrônomo (1); Tecnólogo em Alimentos (1); Vigia (21); Técnico em Edificações (1); Técnico em Enfermagem – Zona Rural (8); Técnico em Enfermagem -Zona Urbana (5); Técnico em Radiologia (2); Engenheiro de Pesca (1); Psicopedagogo (1); Técnico Agropecuário (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 6.305,00, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico – matemático, atualidades, noções de informática, conhecimentos específicos e locais; mais prova oral e prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 24 de maio de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

