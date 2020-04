Concurso Prefeitura Municipal de Capim PB 2020 tem inscrições prorrogadas

No Estado da Paraíba, a Prefeitura Municipal de Capim retifica edital de concurso público para preenchimento de 143 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e de nível técnico e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I), o concurso público teve suas inscrições prorrogadas e agora vai até 26 de junho de 2020, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na avenida São Sebastião, s/nº, Centro, em dias úteis, no horário das 9h às 13h, ou via endereço eletrônico da FACET Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 75,00 a R$ 115,00.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Farmácia (2); Auxiliar de Serviços Gerais (5); Assistente Escolar (3); Agente Comunitário de Saúde (5); Agente de Combate de Endemias (5); Agente Administrativo (6); Odontólogo (2); Operador de Máquinas (1); Orientador Educacional (1); Professor B – Geografia (1); Professor B – Inglês (1); Professor A (10); Professor B – Artes (1); Professor B – Ciências (1); Professor B – Educação Física (1); Professor B – Matemática (1); Analista Administrativo (2); Auxiliar de Consultório Dentário (3); Nutricionista (1); Recepcionista (3); Supervisor Escolar (2); Enfermeiro (3); Farmacêutico/Bioquímico (1); Fisioterapeuta (1); Gari (25); Médico (5); Técnico em Enfermagem (4); Técnico em Informática (2); Vigilante (1); Merendeira (7); Motorista (5); Assistente Jurídico (1); e Assistente Social (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.800,00, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetivas (caráter eliminatório) com questões língua portuguesa, conhecimentos específicos, didática, matemática, conhecimentos gerais e informática;

Prova prática (caráter eliminatório) para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas;

Prova de títulos para os cargos de Supervisor Escolar, Professores e Orientador Escolar.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 30 de agosto de 2020, em locais e horários a serem informados. O certame é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso