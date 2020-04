Concurso Prefeitura Municipal de Groaíras CE 2020 tem alteração no cronograma

No Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Groaíras retifica edital de concurso público para preencher 72 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público teve alteração no cronograma e com isso sua inscrições foram prorrogadas até o dia 17 de maio de 2020. Com isso, as provas objetivas serão aplicadas em data provável no dia 05 de julho de 2020.