Concurso Prefeitura Municipal de Igaratinga MG 2020: EDITAL retificado

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Igaratinga retifica edital de concurso público para preenchimento de 57 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e de nível superior. na autarquia municipal.

Conforme o documento publicado, o concurso público teve suas inscrições prorrogadas e agora vai até às 15h59min do dia 12 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial do IBGP Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico de Nível Médio – Administração (3); Técnico de Nível Médio – Enfermagem (2); Agente de Serviços Gerais (16); Recepcionista (3); Agente de Serviços Educacionais (4); Motorista II (3); Agente Comunitário de Saúde – UBS (4); Técnico Nível Superior I – Fisioterapia (1); Técnico Nível Superior I – Fonoaudiologia (1); Agente de Combate a Endemias (4); Secretario Escolar (1); Atendente de Convênio (2); Técnico Nível Superior I – Nutrição (1); Técnico Nível Superior I – Farmácia (1); Enfermeiro Plantonista (1); Professor PS1 (4); Psicopedagogo Clínico e Institucional (2); Supervisor Pedagógico SPS-1 (2); e Agente Fiscal de Posturas (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.387,50 e R$ 3.600,40, por carga horária de até 40h semanais.

PROVAS

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para nível superior

–> Teste de aptidão física (caráter eliminatório) para Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde.

As avaliações serão aplicadas no dia 24 de maio em locais e horários a serem informados no dia 18 de maio. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 24 de maio a partir das 20h, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso