Concurso Prefeitura Municipal de Ivoti RS 2020: EDITAL e Inscrição!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Ivoti faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 03 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidade oferecidas são para os seguintes cargos:

Advogado (CR)

Agente Administrativo (1+CR)

Agente Técnico Fazendário (CR)

Almoxarife (CR)

Arquiteto (CR)

Atendente de Educação Infantil (CR)

Contador (CR)

Enfermeiro (CR)

Farmacêutico (CR)

Fonoaudiólogo (CR)

Gestor de Recursos Humanos (CR)

Professor de Educação Infantil (CR)

Professor de Ciências Físicas e Biológicas (CR)

Professor de Educação Física (CR)

Professor de Geografia (CR)

Professor de Música (CR)

Secretário de Escola (CR)

Técnico Agrícola (CR)

Técnico Ambiental (CR)

Técnico em Contabilidade (CR)

Técnico em Enfermagem (1 + CR)

Técnico em Informática (CR)

Técnico em Segurança do Trabalho (CR)

Telefonista/ Recepcionista (1 + CR)

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.906,97 a R$ 5.873,47, por carga horária de 20h e 44h semanais, mais vale-alimentação.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 07 de abril a 06 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 100,40 a R$ 150,60.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos. As datas das avaliações serão divulgadas em momento oportuno.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso