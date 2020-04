Concurso Prefeitura Municipal de Lagoa do Carro PE 2020 tem inscrições prorrogadas!

A Prefeitura Municipal de Lagoa do Carro PE retifica edital de processo seletivo simplificado que visa o preenchimento de 193 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público teve suas inscrições prorrogadas e agora vai até as 23h59min do dia 15 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IDHTEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 90,00.

As vagas destinadas são para os cargos de Fisioterapeuta Ambulatorial (2); Médico Plantonista Hospitalar (7); Médico Veterinário – Sec. Saúde (2); Guarda Municipal (10); Recepcionista Hospitalar (2); Técnico de Enfermagem Hospitalar (7); Técnico em Laboratório Ambulatorial (1); Agente de Combate As Endemias (1); Agente Comunitário de Saúde (9); Cozinheiro Hospitalar (3); Eletricista (1); Lavadeira Hospitalar (1); Merendeira Escolar (15); Farmacêutico – Sec. Saúde (1); Nutricionista – Sec. de Educação (2); Procurador Municipal (1); Professor do 1º ao 5º Ano (10); Auxiliar de Serviços Gerais – Sec. Educação (20); Auxiliar de Serviços Gerais – Toda Administração (20); Motorista – Sec. de Educação (10); Advogado (2); Analista de Administração (2); Contador (1); Dentista Ambulatorial (2); Enfermeiro Plantonista Hospitalar (4); Farmacêutico Hospitalar (1); Professor Educação Infantil (10); Motorista de Ambulância (3); Motorista – Administração em Geral (5); Servente Hospitalar (3); Gari (20); Psicólogo Clínico Ambulatorial (2); e Sanitarista (3).

Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 6.000,00, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

PROVAS

O concurso consistirá em provas escrita a serem aplicadas em data provável no dia 14 de junho; mais prova de títulos. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso