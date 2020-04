Concurso Prefeitura Municipal de Mantena MG 2020: Último dia de inscrição!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Mantena encerra inscrições nesta quarta-feira, 29 de abril de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 174 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviço da Educação Básica II (2), Auxiliar de Serviço da Educação Básica III (5), Motorista I (3), Operário (15), Vigia (4), Atendente de Farmácia (1), Atendente de Saúde (8), Auxiliar de Serviço da Educação Básica I (14), Gari (25), Motorista de Ambulância (2), Motorista de Transporte Escolar (4), Agente de vigilância Sanitária e Epidemiologia (2), Auxiliar de Serviços Gerais (20), Fiscal de Vigilância Sanitária (2), Coveiro (3), Encarregado de Limpeza (1), Fiscal de Postura (2) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Atendente de Regulação (1), Auxiliar de Professor de Creche (10), Técnico em Enfermagem (4), Técnico em Auxiliar de Secretaria (2), Agente Administrativo (10), Agente de Fiscalização (2) e Secretário Escolar (2) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Especialista da Educação Básica (4), Farmacêutico Bioquímico (1), Professor de Educação Física (2), Médico Clínico Geral (2), Médico Psiquiatra (1), Professor da Educação Básica (13), Professor da Educação Básica – Inglês (1), Advogado do Município (1), Analista de Educação Básica (1), Fisioterapeuta (2) e Nutricionista (2) NÍVEL SUPERIOR.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 4.179,06.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 30 de março (a partir das 09h) até as 23h59min do dia 29 de abril de 2020, no site Exame Consultores. O valor da inscrição varia entre R$ 40,00 (nível alfabetizado), R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) e prova de títulos para alguns. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 07 de junho, em locais e horários a serem informados após a homologação das inscrições no dia 01 de junho de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

EDITAL PREFEITURA DE MANTENA MG 2020