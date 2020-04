Concurso Prefeitura Municipal de Moreilândia PE 2020: EDITAL e Inscrição!

Edital consta com 73 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior; Inscrições até 05 de maio de 2020

A Prefeitura Municipal de Moreilândia PE faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 73 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Limpeza Pública (8); Auxiliar em Saúde Bucal PSF (4); Auxiliar de Serviços Gerais (10); Agente Administrativo (6); Agente Comunitário de Saúde (2); Agente de Endemias (2); Agente de Manutenção de Veículos (1); Odontólogo PSF (3); Operador de Retroescavadeira (1); Pedagogo (1); Professor (5); Psicólogo (1); Fiscal de Serviços Públicos (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Guarda; Médico Plantonista (2); Médico PSF (1); Médico Psiquiatra (1); Motorista (2); Assistente Social (1); Auxiliar em Saúde Bucal (1); Bioquímico (1); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Enfermagem PSF (2); Vigilante (3); Enfermeiro PSF (1); Engenheiro (1); Técnico em Raio X (1); Contador (1); Encarregado de Almoxarifado (2); Enfermeiro (3); Nutricionista (1); Técnico de Informática (1).

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora Asconprev Concursos.

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, atualidades, matemática, conhecimentos específicos e informática. As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 31 de maio de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso