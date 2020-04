Concurso Prefeitura Municipal de Nova Serrana MG 2020 tem EDITAL retificado

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Nova Serrana retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 44 vagas em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação II), a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 26 de abril de 2020, foram suspensas devido a pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). As avaliações agora estão prevista para o dia 07 de junho de 2020.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Técnico de Apoio a Assistência Social (2), Guarda Municipal (25), Orientador Social (6) e Cuidador Social (2) NÍVEL MÉDIO. Contador de Apoio da Assistência Social (1), Psicólogo de Apoio da Assistência Social (2), Analista de Apoio da Assistência Social I (1), Assistente Social (3), Advogado de Apoio da Assistência Social (1) e Educador Físico (1) NÍVEL SUPERIOR.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.110,08 e R$ 3.430,72.

INSCRIÇÃO

As inscrições foram realizadas entre o período de 09 de março (a partir das 09h) até as 23h59min do dia 08 de abril de 2020, no site oficial da www.contagem.mg.gov.br/concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 65,00 (nível médio) e R$ 85,00 (nível superior).

Poderão também fazer a inscrição presencialmente nos endereços abaixo:

Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, localizado na Rua Coimbra, Nº 100, bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, em dias úteis. Tel. 33916187.

Biblioteca Pública Municipal, situado Praça Tito Pinto, Nº 93, Centro, Nova Serrana/MG, no horário das 13h às 17h, em dias úteis.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos.

Poderão, ainda, ser realizadas outras etapas, conforme o cargo, como: provas dissertativa, avaliação psicológica, exame de capacidade física, investigação social, prova de títulos e curso de formação profissional.

As avaliações serão aplicadas no dia 07 de junho de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso