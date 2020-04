Concurso Prefeitura Municipal de Paracatu MG 2020 tem EDITAL suspenso

A Prefeitura Municipal de Paracatu em Minas Gerais, retifica edital de concurso público para preenchimento de 331 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

Outra retificação (retificação I), houve a inclusão do cargo de Médico Radiologista (1).

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços de Educação (10); Auxiliar de Serviços Gerais (15); Bibliotecário (1); Bombeiro Hidráulico (1); Administrador (1); Advogado (2); Almoxarife (2); Arquiteto (1); Arquivista (1);Assistente Social (2); Auxiliar Administrativo (35);Auxiliar de Consultório Dentário (1); Auxiliar de Ofícios (20); Auxiliar de Secretaria (2); Cantineiro (8); Coletor de Lixo (30); Motorista de Ambulância (1); Motorista de Veículos Leves (4); Motorista de Veículos Pesados (5); Operador de Máquinas Leves (5); Coveiro (5); Eletricista (2); Eletricista de Máquinas e Veículos (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Eletricista (1); Operador de Máquinas Pesadas (2); Padioleiro (2); Pedreiro (3); Gari (20); Historiador (1); Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas (1); Mecânico de Veículos Leves (1); Técnico em Enfermagem (25); Técnico em Radiologia (1); Técnico Higiene Dental (1); Técnico em Análises Clínicas (1); Tradutor e Intérprete de Libras (1); Vigia (15);

Professor de Educação Básica II – Geografia (1); Professor de Educação Básica II – História (1); Professor de Educação Básica I (30); Professor de Educação Básica II – Ciências (2); Professor de Educação Básica II – Matemática (1); Professor de Educação Básica II – Educação Física (2); Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa (1); e Educador de Creche (10);

Médico Ginecologista (1); Médico Nefrologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Veterinário (1); Enfermeiro (4); Farmacêutico (2); Médico Anestesista (1); Médico Atenção Básica (16); Médico Cardiologista (1); Médico Cirurgião (1); Médico Clínico (5); Médico do Trabalho (1); Odontólogo (3); Psicólogo (4); Supervisor Pedagógico (1); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (1); Médico Pneumologista (1) Médico Urologista (1); Médico Vascular (1); Fisioterapeuta (2); e Nutricionista (2).

INSCRIÇÃO E PROVAS

As inscrições deveriam ser realizadas até às 17h do dia 28 de maio de 2020, no site oficial da COTEC. O valor da inscrição varia entre R$ 45,00 e R$ 90,00.

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática (caráter eliminatório). As avaliações seriam aplicadas em data prevista no dia 28 de junho de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso