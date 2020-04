Concurso Prefeitura Municipal de Penápolis SP 2020 tem cronograma alterado

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Penápolis retifica edital (nº 02/2020) de concurso público para preencher 06 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico ou superior.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o último dia 26 de abril de 2020, agora serão aplicados no dia 03 de maio. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 04 de maio de 2020

As oportunidades são para os cargos de Assistente de Administração I (1 vaga); Fiscal de Rendas (1 vaga); Museólogo (1 vaga); Telefonista (1 vaga); Advogado (1 vaga); Auditor Tributário (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.247,69 a R$ 2.650,62, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

As oportunidades são para os cargos de Assistente de Administração I (1 vaga); Fiscal de Rendas (1 vaga); Museólogo (1 vaga); Telefonista (1 vaga); Advogado (1 vaga); Auditor Tributário (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.247,69 a R$ 2.650,62, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 23 de março (a partir das 10h) até as 16h do dia 06 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Conscam. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos; prova de títulos para o cargo de advogado; mais prova prática para o cargo de Assistente de Administração I. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 03 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

