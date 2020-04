Concurso Prefeitura Municipal de Pio IX PI 2020 tem EDITAL retificado novamente

No Estado do Piauí, a Prefeitura Municipal de PIO IX retifica edital e altera cronograma do concurso público tem por objetivo o preenchimento de 79 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

Conforme a a retificação (retificação III), houve alteração no quantitativo de vagas para o cargo de Agente Comunitário que agora consta com duas vagas.

As oportunidades são para os cargos de Motorista Categoria B (4) e Motorista Categoria D (10) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Agente de Trânsito (4); Fiscal Ambiental (2); Fiscal Sanitário (3); Fiscal de Obras e Serviços Públicos (3); Fiscal de Tributos (3); Agente Comunitário de Saúde (2); Agente de Combate a Endemias (2); e Agente Administrativo (6) NÍVEL MÉDIO.

Professor de Ensino fundamental de 6º ao 9º Ano: Português (3), Inglês (2), Geografia (2) e Ciências (3); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Clinico Geral (4); Enfermeiro – indicar se CAPS, PSF zona rural ou urbana (6); Educador Físico (1); Médico Veterinário (1); Pedagogo (4); Assistente Social (3); Cirurgião Dentista (3); Farmacêutico (1); Terapeuta Ocupacional (2); Engenheiro Civil (1); Médico Psiquiatra (1) e Psicólogo (2) NÍVEL SUPERIOR.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de março até 11 de maio de 2020, no site oficial da AV Moreira. O valor da inscrição varia entre R$ 45,00 e R$ 50,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) distribuídas entre as disciplinas de português, matemática, informática e conhecimentos específicos; mais prova de títulos para alguns cargos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 19 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

