Concurso Prefeitura Municipal de Porto Alegre RS 2020: EDITAIS e Inscrição!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre abriu novos editais de concurso público para preenchimento de 16 vagas de nível superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos:

EDITAL nº 31/2020: Médicos Especialistas: Emergencista (1); Proctologia (1); Reumatologia (1); Nefrologia Infantil (1); Otorrinolaringologista (1); Intensivista Pediátrico (1); Psiquiatria (1); e Psiquiatria Infantil (1).

EDITAL nº 32/2020: Engenheiro Mecânico (1); Estatístico (1); Farmacêutico (1); Médico Veterinário (1); Economista (1); Engenheiro Eletricista (1); Fisioterapeuta (1); e Nutricionista (1).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 3.273,75 a R$ 8.195,43, mais gratificação, por carga horária de 20h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 4 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da FUNDATEC. O valor da inscrição está no valor de R$ 206,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa; legislação e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 31 de maio de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso