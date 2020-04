Concurso Prefeitura Municipal de São Gonçalo RJ 2020 tem inscrições prorrogadas

No Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo retifica novamente edital de concurso público para preenchimento de 379 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o novo documento de retificação (retificação II), o concurso público teve suas inscrições prorrogadas e agora vai até 09 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora SELECON. O valor da inscrição oscila entre R$ 35,00 a R$80,00.

Outra retificação (retificação I), houve alteração no conteúdo programático para alguns cargos, nos requisitos para investidura, nos procedimentos para solicitação de condições especiais para realização das provas, dentre outros tópicos.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor Docente I História (8); Professor Docente I Português (22); Cuidador de Aluno Especial (60); Professor Orientador Educacional (9); Professor Docente I Ed. Artística (11); Professor Docente I Matemática (23); Professor Docente I Geografia (9); Professor Docente II Apoio Especializado (40); Professor Orientador Pedagógico (11); Nutricionista Escolar (4); Bibliotecário (1); Professor Supervisor Educacional (1); Professor Docente I Ed. Física (41); Professor Docente I Ciência (9); Professor Docente I Francês; Professor Docente I Inglês (10); Auxiliar de Creche; Inspetor de Disciplina (10); Merendeiro (10); e Professor Docente II (100).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.033,82 a R$ 1.672,10, por cargo horária de 16 a 40 horas semanais.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de conhecimentos básicos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; prova discursiva; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 30 de agosto de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de São Gonçalo RJ

: Prefeitura Municipal de São Gonçalo RJ Banca organizadora : SELECON

: Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 379

: 379 Remuneração : R$ 1.033,82 a R$ 1.672,10

: R$ 1.033,82 a R$ 1.672,10 Inscrições : até 09 de agosto 2020

: até 09 de agosto 2020 Taxa de Inscrição : R$ 35,00 a R$80,00

: R$ 35,00 a R$80,00 Provas : 30 de agosto de 2020

: 30 de agosto de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO RETIFICAÇÃO I

EDITAL 01/2020

100% de Acordo com Último Edital