Concurso Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer MA 2020 tem EDITAL retificado

o Estado do Maranhão, a Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer retifica edital de concurso público que visa preencher 114 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, foi acrescentado ao concurso público o cargo de Agente Comunitário de Saúde (05 vagas), que como requisito ensino médio completo.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista D (2) NÍVEL FUNDAMENTAL; Auxiliar Administrativo (4); Agente de Trânsito (3); Fiscal de Tributos (2); Atendente de Hospital (2); Atendente de Farmácia (1); Professor do Ensino Fundamental – Séries Iniciais (40); Técnico em Enfermagem (10); Técnico em Radiologia (1); Técnico Agropecuário (2); Técnico Ambiental (1); Agente de Vigilância Sanitária (2); Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas (2); e Técnico em Imobilizações Gessadas (2);

Assistente Social (4); Contador (1); Médico Veterinário (1); Engenheiro Agrônomo (1); Professor do Ensino Fundamental II – Língua Portuguesa (3); Professor do Ensino Fundamental II – História (2); Professor do Ensino Fundamental II – Matemática (3); Pedagogo (2); Psicopedagogo (2); Professor do Ensino Fundamental II ? Ciências (3); Enfermeiro (3); Enfermeiro Sanitarista (1); Fisioterapeuta (1); Terapeuta Ocupacional (1); Farmacêutico Analista Clínico (1); Professor em Educação Especial (2); e Fonoaudiólogo Educacional (2); Professor do Ensino Fundamental II – Filosofia (2).

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 27 de abril de 2020, no site oficial do Instituto Legatus. O valor da inscrição varia entre R$ 78,00 e R$ 118,00.

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico/ matemático, noções de informática, atualidades e conhecimentos específicos e locais. As avaliações serão realizadas no dia 17 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso