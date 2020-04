Concurso Prefeitura Municipal de Sorocaba SP 2020 abre vagas para todos os níveis!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Sorocaba faz saber aos interessados a abertura de novos editais (nº 001 e 002/2020) de concurso público para preencher 103 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

A Prefeitura Municipal de Sorocaba, estado de São Paulo anuncia as inscrições de dois novos Concursos Públicos, destinado ao preenchimento de 103 vagas, para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Dentre todas as oportunidades, há vagas disponíveis para Pessoas com Deficiência (PCD).

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 001/2020: Professor de Educação Básica I (25); Professor de Educação Básica II – Arte (1), Língua Portuguesa (2), Matemática (2), Educação Física (15), Geografia (1), História (1), Inglês (2); Vice-Diretor de escola (5); Diretor de Escola (10); Orientador Pedagógico (5); Ciências Físicas e Biológicas (1) e Supervisor de ensino (2);

EDITAL nº 002/2020: Secretário de Escola (3); Auxiliar de Educação (20); e Inspetor de alunos (8).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.499,96 a R$ 7.231,73, por carga horária de 14 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 11 de maio (a partir das 10h) até o dia 12 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Fundação Vunesp. O valor da inscrição oscila entre R$ 19,50 a R$ 61,50.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos); prova de redação; e prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em datas prevista para os dias 9, 16 e 23 de agosto de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

