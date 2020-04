Concurso Prefeituras do Agreste Potiguar RN 2020: EDITAL retificado!

No Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura Municipal de Agreste Potiguar retifica edital de concurso público para preencher 57 vagas em cargos de Guarda Civil Municipal, função que exige o ensino médio completo e tem salários de até R$ 1.045,00.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 19 de abril, teve sua data alterada devido a pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus) e passou a ser no dia 07 de junho de 2020.

As lotações serão nas cidades de Monte Alegre (8 vagas), São José do Mipibu (10 vagas), Vera Cruz (15 vagas), Brejinho (12 vagas) e Lagoa Salgada (12 vagas).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 de março a 06 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora Funcern. A taxa de inscrição está fixada em R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); psicoteste (caráter eliminatório); mais teste de aptidão física (caráter eliminatório). As avaliações serão aplicadas no dia 07 de junho de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

