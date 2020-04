Concurso SAMU 2020: Saiu oe dital com vagas para todos os níveis! Até R$8 mil

Edital publicado! O Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná (CIUENP) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital para o concurso SAMU PR 2020. Segundo o documento publicado, serão oferecidas, ao todo, 30 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva em diversos cargos.

A banca organizadora do concurso será a Faculdade Alfa. A empresa terá responsabilidade de organizar e aplicar todas etapas do concurso, que contará com vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior).

As vagas são oferecidas para Médico Regulador (05 + CR – Nível Superior – R$8.564,91), Médico Intervencionista (07 + CR – Nível Superior – R$8.564,91), Farmacêutico (CR – Nível Superior – R$4.065,85), Técnico Auxiliar de Regulação Médica (04 + CR – Nível Médio – R$1.820,48), Técnico em Enfermagem Socorrista (01 + CR – Nível Médio/Técnico – R$1.820,48), Condutor de Ambulância Socorrista (13 + CR – Nível Médio – R$1.698,18), Operador de Rádio (CR – Nível Médio – Salário de R$1.684,14), Auxiliar Administrativo (CR – Nível Médio – Salário de R$1.822,63), Auxiliar de Almoxarifado e Frota (CR – Nível Médio – Salário de R$1.822,63), Advogado (CR – Nível Superior – Salário de R$3.364,64), Contador (CR – Nível Superior – Salário de R$5.880,76), Técnico de Informática (Nível Médio/Técnico – Salário de R$1.542, 23) e Zelador (CR – Nível Fundamental – R$1.081,64).

Inscrição Concurso SAMU

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 04 de maio de 2020, no site oficial da Faculdade Alfa. A taxa de inscrição oscila entre R$80 e R$150.

Etapas e Provas

Sobre

O CIUENP (Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná) um Consórcio Público, constituído com base na Lei Nº 11.107/2005 cujo o objetivo de gerir todo o serviço referente ao SAMU-192.

Criado em 20 de março do ano de 2011, o CIUENP conta com a participação de 101 municípios, coordenando assim as Urgências e Emergências de 1.200.000 habitantes através da Central de Regular o do Serviço de Atendimento Móvel de urgência do SAMU 192.